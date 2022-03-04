昨（3日）全台突然大停電，原因為台電在高雄的興達電廠人員操作錯誤，引發機組大跳脫，造成549萬戶停電，經濟部長王美花向蘇揆自請處分。對此，前綠委林濁水認為，民進黨這種意識形態掛帥的民粹能源政策，部長只會愈來愈頻頻自請處分。

對於昨日全台停電，林濁水今（4日）在臉書發文表示，民進黨這種意識形態掛帥的民粹能源政策，隨著台商回流、外商加碼的趨勢，部長只會愈來愈頻頻自請處分，而且自請處分是事務官說的話，部長怎會這樣說。

林濁水此文一出，有網友不留言詢問，「請問能源政策哪一部分『民粹』了」？林為此回應，「民粹本是民進黨中聖人傾向人士的看家本領。所以反萊、反三接、反核食、修罷免門檻、公投民檻、公投綁大選，那一樣不是這樣發動得轟轟烈烈？但是只要有人說民粹，他們便勃然大發聖怒」。

針對全台昨停電緣由，經濟部昨晚11時許在臉書以「部長王美花」的名義發文，王稱，她要表達最深的歉意，下午也向總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌報告事件相關情形。王美花指出，事故的原因是台電的同仁，在維修興達電廠的開關廠後做測試，卻未按照應有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查後；相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的三分之一。