成功國中弦樂團在全國學生音樂比賽時停電「盲奏」勇奪特優，指導老師鄭喬文指揮樂團演奏比賽曲目。（羅浚濱攝）

成功國中弦樂團在全國學生音樂比賽時停電「盲奏」勇奪特優，學生們都說太高興了。（羅浚濱攝）

303全台大停電，參加全國學生音樂比賽北區決賽的竹北市成功國中弦樂團，才剛演奏第3個音就停電，學生們沉穩演奏完整首曲目，影片在網路瘋傳佳評如潮，也勇奪國中團體A組特優， 實至名歸也拿下二連霸。無獨有偶，興隆國小直笛團在比賽時也碰到停電完成「盲奏」拿下特優，縣長楊文科4日分到兩校祝賀，讚賞學生們「神乎期技」，實在太讓人感動！

在國際上的音樂比賽或演奏會，若發生突然停電，大都會停止演奏，尤其是弦樂和交響樂團，團員們演奏時都要看指揮才能配合無間，奏出行雲運順水的樂章，成功國中弦樂團在停電順利完成指定曲演奏，相當罕見，評審們以「演出超乎預期」，評定特優佳績。

「停電後我還是照常指揮！」弦樂團指導老師鄭喬文說，比賽曲目從去年9月開始練習，同學們看譜練習也要把樂譜記在腦裡，演奏時除了看她指揮的手勢外，也要打開耳朵聽彼此的聲音，「因為我們是團隊！」

「我很以他們為傲！」鄭喬文說，弦樂團有小提琴、中提琴和大提琴，各聲部需要緊密連結，因學生平時就有在訓練，就算遇上停電，還是可以有很好的表現。

「有聽到碰的一聲，一下子就全黑了！」弦樂團演奏中提琴的許瑞米說，停電當下沒多想就繼續演奏，同學們感情和默契都很好。老師在平時練習時都會提醒演奏隊形第一圈的同學一定要緊盯老師，在停電後第一圈同學就透過微光看老師的手勢，然後專心聽老師的呼吸聲抓節拍，演奏的動作大一點，就能帶領後面的同學。

楊文科說，同學們在比賽遇上大停電時，非常有默契、有自信地演奏完整首曲子，讓評審評選為特優，是非常不容易的事情，顯見成功國中、興隆國小的教育非常成功，也感謝家長們的支持，這個成果轟動全台，「是我們新竹縣的驕傲！」

楊文科並說，303全台大停電，造成台灣民生用電、產業用電的影響非常巨大，最近也常發生跳電或停電情形，希望中央能夠重新通盤思考能源政策，並且徹底檢討，往後不要發生缺電危機，要正視這件事情，「人民要求不多，只盼可以穩定供電」！