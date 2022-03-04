榮總新竹分院2014年開辦安寧共照服務，安寧團隊多年來以「多元族群善終，在地茶花朵朵開」的照護理念，發展個別文化內涵特色的安寧照顧，讓每位善終的生命，都能圓滿結束，榮獲2021SNQ國家品質標章「護理照護服務類-護理特色專科組」認證，讓醫護人員都相當振奮！

安寧病房護理長廖玉珊表示，安寧團隊有21人，24小時照顧12床的病人，因竹東地區有客籍、外省、閩籍及原住民等多元化族群鄉親，信仰也不一樣，每位病患及家屬面對死亡時，身心深層的需求差異也很大。

廖玉珊說，醫護人員除了醫療上緩解患者的痛苦症狀外，更經由跨團隊以高品質的全人、全家、全程、全隊、全社區的「五全末期照護服務」，溫暖陪伴每位不同文化背景的末期病患，走完人生最後一哩路，如在台3線盛開的朵朵茶花。

廖玉珊印象中很深刻的是1名70多歲的阿嬤，在做20多次化療後，帶著沒有盼望的心情住進安寧病房，阿嬤說自己沒讀書，一生歹命，小時身為長女要在家農照顧年幼弟妹，將升學機會留給弟弟，婚後遇丈夫愛賭博，感嘆生活像從這個火坑跳到另一個火坑。

關懷師傾聽阿嬤無可奈何的一生，引導她一起回憶生命中最重要的人時，阿嬤感謝父母親無私付出，讓她與弟弟妹妹互動良好，也受他們敬重，她的3個子女、孫子及女外孫都很孝順，更是她最大的安慰。

廖玉珊說，阿嬤以前喜歡聽台語歌，當團隊唱歌給她聽時，她也會跟著唱，唱著唱著心情就好一些，感受到在這裡有人陪伴，讓她感覺被珍惜。

過程中團隊用精油按摩油為阿嬤按摩雙手雙足，引導她感謝自己的手，並回應她是值得被愛護，是寶貝、是很尊貴的生命。阿嬤感受到團隊溫柔細心的照顧，也清理掉負面記憶及情緒，釋放過去的恩怨，得到心靈的平靜。

榮總新竹分院副院長陳炫達表示，現在醫療發達，平均壽命比過去長，如何走完人生的最後一哩路，是現今重要課題，感謝安寧團隊的努力，讓安寧病房的照護服務獲得SNQ國家品質標章的肯定，希望能更上一層樓，爭取國家級獎項。