高雄新增1名本土確診個案，為30多歲女性，她曾於2月27日至3月1日至台東縣旅遊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

高雄新增1名本土確診個案，為30多歲女性，她曾於2月27日至3月1日至台東縣旅遊，台東縣衛生局4日接獲中央通知後立即展開疫情調查，目前已匡列台東密切接觸者有19人列為居家隔離、自主健康管理2人，皆陸續安排居家隔離及核酸（PCR）檢驗。此外，環保局也已針對個案於台東縣境內相關足跡進行周邊環境消毒。

衛生局說明目前初步疫調，案20832在2月27日至3月1日由高雄自駕往返台東，駐足地點分別有大武濱海公園、5181聽海文創咖啡、美好拾光、長濱100號、台東王子麵店以及HOLI_dessert等，且兩晚皆入住長濱陽光佈居民宿。截至4日中午，衛生局初步匡列接觸者19人居家隔離、自主健康管理2人，皆陸續安排居家隔離及核酸（PCR）檢驗。

衛生局強調，個案活動足跡相關餐飲業者也於今日暫停營業並進行清潔消毒，環保局清潔防疫消毒大隊也將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。

此外，衛生局呼籲民眾勿恐慌，若與確診個案有足跡重疊，請減少外出活動，並進行自我健康監測，若出現症狀，請戴口罩盡速至指定社區採檢院所急診就醫評估。