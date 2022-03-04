散裝航商正德海運（2641）今（4）日董事會通過去年財報，合併營收12.26億元、年增64％，毛利率38.3％，營業利益3.78億元，稅後淨利3.75億元，EPS為2.24元，均創歷史新高；並決議分派現金股利0.8元，訂5月26日召開股東會。

同時，正德董事會通過籌資案擬募資18億元，規劃以現金增資和發行無擔保可轉換公司債，預定增資在不超過50000仟股內，增資主要用在轉投資子公司，支付建造新船船款，正德股本將由目前18.8億元擴大到23.8億元。這次增資除員工認購10％，將保留10％採公開申購方式公開銷售，原有股東認購80％。

正德表示，散裝航運營運成本較穩定，因此受惠日租金價格不斷攀升，帶動正德營業利益大幅成長，過去三年平均營益率23％，去年第四季突破40％，創下單季歷史新高，全年平均營益率30％，也是歷年新高。

截至去年底，正德船隊達到18艘，將下訂6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40000 DWT），預計自明年第一季起陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。