不少人會上網抱怨工作不好找、不喜歡，只能在家待業等面試，不過一名網友爆氣批評「待業一年以上」的人是在家耍廢，當沒收入的啃老族，認為一堆人眼高手低、不思進取，只會發文討拍取暖，引起網友熱議。

原PO在Dcard工作板發文直言，不相信有人可以待業一年以上，說要找工作但其實在耍廢，「那種沒收入在家啃老的待業廢物，真的好意思在狄卡討拍欸，看了就滿肚子火」，認為長期待業仔不願意工作，卻以「不喜歡、好累、加班好多、沒興趣」當作藉口，怒批待業還可以待出優越感，難怪會被說沒救了。

原PO貼文引發共鳴，讓不少網友紛紛贊同，「待業一年以上還沒有在精進自己的，真的就只是不願面對現實的人而已」、「即使家裡夠坦，也應該為自己負責」、「待業超過一年，要找工作還會被嫌棄」、「就是家裡還有人養啊，真的被錢逼到了爛工作都得做」、「真正原因只有本人清楚了，不管是有原因還是啃老」。

不過也有人指出許多待業仔就是不缺錢，父母也願意承擔，「真的不用看不起待業仔，有本事待業很久的通常家裡都很有…，根本不缺他們這筆薪水」、「喊著要找工作就是他們的工作，喊一喊老闆(爸媽)就會給錢了」、「我覺得少數家裡有錢的人，真的可以不用出來當奴隸，家裡沒錢又不工作的，我也不認同」。

還有人認為長期待業只是一種人生選擇，能為自己負責就好，「工作很累，每天都是社畜，這樣人生比較好嗎？」、「為什麼只有有錢人可以待業，窮就不能躺平嗎！」、「簡單來說，待業很久不可恥，可恥的是還要靠別人養，不過也代表現代躺平族跟啃老族越來越多」。