房價飆漲讓不少人感嘆買不起，打算一輩子都租屋就好，但也有人堅持「租房子老了沒人租你」的論點，有網友好奇如果躺平族面對「沒屋可租」的假設，應該要怎麼回應，也引起鄉民們熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，每次看租房派和買房派在戰，就有人會拋出「你以為租房可以租一輩子？老了沒人要租你啦」，對於勉強買的起房卻不想買的人而言，有什麼理由可以回應對方嗎？

不少網友認為人口老化下，也沒有夠多年輕人要租，租屋市場將供大於求，「以後沒有年輕人了，你不租老人要租誰」、「你不給租還有別人給租，不差你一個」、「就沒人了，你這老房子，不租老人要租誰」、「以後是房子求人租，不是人求有房租」。

也有人指出年老時該擔心的是沒錢，有錢就不會流落街頭，「老了最怕沒錢，不是怕沒買房，替代方案多到爆好嗎」、「有錢老了沒人租？那去住飯店啊」、「不生不婚不買房，當然進養老院啊」、「有錢安養院，沒錢城中城」。