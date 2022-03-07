【愛傳媒藺奕專欄】我們都知道人比人氣死人，如今連蛋比蛋都氣死蛋。

在希望廣場農民市集，蛋農將蛋分類為初生蛋、少女蛋、百歲蛋和福利蛋。初生蛋和少女蛋好理解，老母雞下的是百歲蛋，規格以外的蛋就淪為福利蛋。

甚麼年紀，甚麼標價。

想想今年我也快滿53了，這個年紀打個對折，愛因斯坦已提出狹義相對論，給予宇宙一個全新的解釋，而我用了超過他一倍的時間，實現了兩項只發生在自己身上的狹義相對論：從瘦到胖、從濃髮到禿白。

初卵蛋就像今天的月亮，上弦月正在靜靜磨利自己的刀性，套用專業月相名詞，叫做「打蠟新月」。

至於我這年紀，用月相講已經是殘月了，放在蛋舖裡，規規矩矩的還有百歲蛋的價錢，但像我這種喜歡搞東搞西的，只剩福利蛋的殘值，至少還不是混蛋。

也別小看規格外的福利蛋，可是最適合做茶碗蒸、蛋包飯還有手工蛋捲等。一早妻做愛心早餐有溫沙拉：哈囉米起司、新鮮無花果、松子、青花筍、西班牙蛋餅、番茄，奶香咖啡和養生茶，幸福滿分。

生旦淨末丑，神仙老虎狗，女人從花旦到老旦，男人從老虎變成老狗，我們都要習慣，都怪時間走太快，您可否修旦幾累？

作者為文學奬得主

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