超商萊爾富與中華郵政深化合作，繼前年8月共同推出郵局便利包「店寄宅」服務，今天（7日）雙方再進一步推出「店寄箱」服務，民眾可到便利商店寄件包裹，直送郵局的i郵箱。

萊爾富主管表示，隨著智慧型手機普及，消費者愈來愈習慣在網路上購物，尤其疫情更是推升網購市場呈跳躍式成長，為迎接零售電商的新商機，萊爾富2020年8月率先與中華郵政合作，推出郵局便利包「店寄宅」服務，也就是可以從超商寄件至住家。

如今雙方決定深化合作，3月7日起，再推出「店寄箱」服務，也就是可到便利商店寄件包裹，直送郵局i郵箱。合作初期，僅限提供28×38cm的3號便利包寄送服務，單件運費特惠價65元（原價85元），最快當日寄、後天送達至i郵箱。

萊爾富主管表示，中華郵政在全國已經設置2,400多處的i郵箱，收件人憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取郵件。

在後疫情時代，i郵箱提供保有個人隱私，無接觸配送、避免潛在交叉感染風險的寄取件新選擇；加上i郵箱24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，就如同物流的ATM，能解決許多民眾無法配合宅配人員送件時間的困擾。