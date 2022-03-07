樂滿地自助百匯早餐，豐富餐點令人垂涎三尺。（業者提供）

平日入住豪華家庭房享優惠，還有星級早餐吃到飽。（業者提供）

鄰近台中港三井OUTLET的親子友善飯店台中港酒店，結合熱門議題「綠生活」，推出「港好有您我，相9森活趣」系列活動，將於12日植樹節推出「苔球植物體驗課程」及「小農森活文創市集」；此外，姓名有和「台、中、港、酒、店」同音異字者，最高享用餐59折優惠。

台中港酒店將於3月邁入第9年，即日起至3月底，結合熱門議題「綠生活」，高CP值綠旅行住房專案即日起至3月30日，平日入住豪華家庭房平均一人最低不到1200(需滿4位入住)，還有星級早餐吃到飽 。

物價高漲時代吃到飽平均不用300元！台中港酒店指出，姓名有和「台、中、港、酒、店」同音異字者，最高享用餐59折優惠。此外，健身房、三溫暖也推出驚喜價最低4折起，凡週年慶期間購買可享健身房買10張優惠價999元；三溫暖買50張優惠價為9999元。

台中港酒店表示，9週年慶活動主軸為「綠森活-環保愛地球」，為提倡綠色減碳愛地球與重視環保，希望資源能夠永續，替環保運動盡一份心力並結合寓教於樂推出系列活動，將於12日植樹節推出「苔球植物體驗課程」及「小農森活文創市集」，凡消費即可拿到GO GREEN環保趣味任務小卡，完成指定環保任務即可獲得精美小禮。