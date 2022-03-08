俄羅斯航空公司（Aeroflot）日前宣布，自8日起停飛所有國際航班，僅保留白俄羅斯航線。對此，財經網美胡采蘋卻十分不解表示，「這真的是我見過最神秘的操作了，這到底是不是一場華麗的大自殺」。

「這真的是我見過最神秘的操作」胡采蘋在臉書發文表示，國家被斷資金，接著卻說要沒收外資、沒收存款，引起資金出逃、銀行擠兌潮。

胡采蘋續指，國家被禁航禁運快沒東西吃了，卻說要主動斷運，就算被各國設置管制區，飛行路線困難，但也應該想方設法繼續飛航載東西回來，這才是正確作法，結果卻突然宣布停飛，「當然也成功引發了商場搶購，這到底是不是一場華麗的大自殺？」。

貼文曝光後，底下不少網友也對普丁作法一頭霧水，「我也是百思不解」、「這是啥操作呀」、「要俄羅斯人主動參戰？」、「不能用正常人思維看」、「大部分的人都認為不會開打，普大帝也打了，他做什麼都很難讓人意外了」、「只想要維持自己強人的形象」。

俄羅斯最大航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）5日宣布，自3月8日起暫停所有國際航班，除了飛往俄羅斯南部地區有部分限制外，國內航班將持續通航，而飛往白俄羅斯明斯克的航線也將持續。