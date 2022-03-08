女星大S閃婚前男友具俊曄震驚各界，具俊曄也在個人IG透露，在得知大S離婚消息後，找到20多年前的電話號碼，兩人才又重新聯繫上，引發網友熱烈討論，前任男友打電話來倒底要不要接，有人一針見血地說「許久未聯絡的人來電，只有3種可能，1借錢、2買保險、3直銷」。

女性話題粉專《柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan》PO文詢問，「20年前分手的前男友突然打來要接？不接？」引發網友熱烈回應，「賣喔！聽起來就不妙」、「打來大多都沒好事」、「前任打來的根本是鬼來電，誰會接？」、「人家大S就接了啊」、「妳我都不是大S，別接了吧」、「接啊！問他當年說要送我的柏金包什麼時候會送到」、「打來借錢嗎？馬上封鎖」、「許久未聯絡的人來電，只有3種可能，1借錢、2買保險、3直銷」。

留言中也有網友說，看當初分手狀況決定要不要接，若分手分得不愉快，「我會問他要不要買塔位？」如果是好聚好散的分手，「我還是會和他多聊幾句，畢竟都已經過了20年了」。

事實上，大S過去是具俊曄的超級粉絲，對具俊曄一見鍾情，甚至對男方主動展開追求，具俊曄2010年也曾在韓國節目受訪時證實曾和大S交往一年，但後來因當年經紀公司下達禁愛令而分手，直到大S去年和汪小菲離婚後，具俊曄嘗試聯繫大S，才重燃愛火。