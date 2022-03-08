俄烏戰事不止，油價大漲，帶來通膨疑慮，造成美股重挫，台股今天大跌353.44點，17000點整數關卡失守。

加權指數收在16825.25點，大跌353.44點，成交金額新台幣4434.65億元，8大類股全面下挫。

權值股台積電早盤來到561元，創5個月來新低，下跌15元，但隨後跌勢收斂，收在563元，下挫13元；聯發科收963元，下跌9元；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1985元，上漲5元。（編輯：黃國倫）1110308