台股大跌353.44點 失守萬七關卡 14:302022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰事不止，油價大漲，帶來通膨疑慮，造成美股重挫，台股今天大跌353.44點，17000點整數關卡失守。 加權指數收在16825.25點，大跌353.44點，成交金額新台幣4434.65億元，8大類股全面下挫。 權值股台積電早盤來到561元，創5個月來新低，下跌15元，但隨後跌勢收斂，收在563元，下挫13元；聯發科收963元，下跌9元；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1985元，上漲5元。（編輯：黃國倫）1110308 台積電早盤股價跌至577元 市值失守15兆元 布倫特原油進逼逾10年高點 差點漲破140美元 #44 #53 #25 #56 #3元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元 04:102022/03/07 產業．科技 股匯齊跌 新台幣早盤重貶逾1角 10:122022/03/07 財經 《韓股》韓股大跌2.3% 韓元急貶1.05% 16:292022/03/07 財經 陽信銀前二月每股稅前賺0.3元 04:102022/03/08 金融．稅務 歐買尬 去年每股賺2.42元 04:102022/03/08 證券．權證 《興櫃股》千附精密去年每股賺4.9元 擬配息4元 08:082022/03/08 財經 聯發科早盤跌破1000元大關 台股剩9千金 10:132022/03/07 財經 集雅社 去年每股賺3.2元 04:102022/03/08 證券．權證 MCU需求旺 新唐2月營收亮眼 04:102022/03/08 證券．權證 《通信網路》詠業去年每股賺6.6元 擬配息5.5元 17:092022/03/07 財經 《港股》恆生跌4% 一度重挫千點 10:482022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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