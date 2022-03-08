女星大S與酷龍具俊曄今宣布結婚，成為38婦女節最震撼的新聞，昔日汪小菲以大S之名在台北市打造的設計飯店 S Hotel動向再度受到矚目，迄今，大S宣布再婚， 「S Hotel」改名與否成焦點。

座落於台北市敦化北路林蔭大道上，法國設計師Philippe Starck操刀的S Hotel飯店，在汪小菲與大S離婚後動向備受矚目，疫情下轉型防疫旅館，就連日前陷入離婚爭議的王力宏返台也選擇S Hotel飯店作為防疫旅館，奢華加上現代設計受到許多名人青睞，2人離婚後，以愛之名打造的飯店仍未更名，飯店業者表示，目前不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚，關於飯店營運方面，S Hotel現由台灣專業經理人與團隊營運。

入住S Hotel享用鼎泰豐經典餐盒，網羅在地美食訴求餐餐都有變化。（S Hotel 提供）

「COZZI將」智能機器人，進行客房送物服務，減少人際接觸，圖為和逸飯店台北民生館。（國泰飯店觀光事業提供）

S Hotel飯店團隊目前著重在防疫旅館優化設施與服務提供，定期與汪小菲線上會議討論服務與經營計畫等，配合3月7日起開放外籍商務人士來台，飯店從即日起推出「居家檢疫尊榮3.0住房專案」，每晚6500元起即可升等入住RGF PHI光氫離子空氣淨化樓層。

S Hotel客房內設置運動器材。（S Hotel 提供）

同樣以防疫安全為訴求的，還有頂級飯店和逸、慕軒飯店啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，6館飯店全數獲得「藝康科學守護2022 ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，強化顧客對飯店的防疫信心，為每一位顧客打造高水準的安全環境和服務。