藝人大S去年11月才正式結束與汪小菲的婚姻關係，今(8)日再投震撼彈，二度閃婚前韓團酷龍具俊曄，對於大S再婚而且又是閃婚，許多人持保留態度，甚至不看好，資深音樂人許常德則在臉書反問一句話，瞬間吸引眾人讚爆。

大S再婚消息一出，立刻佔據所有媒體版面，閃婚議題並引起熱烈討論，對於很多人對閃婚都不看好，許常德今天在臉書粉專《許常德的地下手記》反問「慢慢來的就能長久嗎」，許常德認為，感情不是用長短或有無結果論的，而是能獨立的人，遇到不合才有能力分，有能結能離的認知，才能不絆住別人和自己。

許常德強調，「幸福無關婚姻，幸福是智慧的問題」，一席話瞬間吸引近8千人按讚，網友紛紛回應「是的，幸福是智慧的問題，非常認同」、「說得好，老師」、「好中肯⋯好公道⋯講得真好！」、「沒錯就是阿德老師説的如此，獨立自主，要合要分都自在」、「有人認為結婚就等於是結果，結果還不是離婚」。

回顧大S和前夫汪小菲，認識才49天就決定結婚，大S為汪小菲生下一子一女，幾經風波後，兩人在去年11月正式宣告離婚，沒想才離婚3個多月，大S今天一早又丟出震撼彈，宣佈與24年前舊愛具俊曄再婚。

最讓人驚訝的是，兩人再度連繫上是因為20多年來，大S的手機號碼都沒換，具俊曄得知大S離婚後主動問候，沒想到舊情復燃，相隔20多年沒見，已經決定登記結婚。