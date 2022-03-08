一天小便幾次才算正常？一名女子因為白天排尿超過20次，讓她十分崩潰，就醫檢查後並沒有尿道感染，醫師一照膀胱鏡嚇傻，發現竟然有一顆17公分的畸胎瘤頂到膀胱，以致她小便頻率突然暴增。

外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中表示，正常人約每2小時排尿一次，以一天活動16小時計算，白天排尿約8次左右，晚上不超過2次皆屬正常範圍。若有時排尿次數增加，但每次尿量都有300～400c.c.，則可能是因為當天水喝太多或與利尿飲食有關。

江坤俊分享案例指出，一名女子因白天排尿超過20次就醫，驗尿後並沒有異狀，也沒有排尿疼痛或灼熱感等泌尿道感染症狀，進一步追問才發現，女子除了排尿頻率變高，每次尿量也有變少，懷疑可能是其他病因。

不料轉診到泌尿科後，醫師一照膀胱鏡，竟然看到她肚子有一顆17公分的畸胎瘤，長在卵巢旁邊，由於畸胎瘤已經頂到膀胱，導致膀胱容量變小，因此只要有一點點尿進去，就馬上有尿意，經過開刀取出畸胎瘤後，才解決她頻尿的困擾。

根據衛福部網站衛教資訊，卵巢畸胎瘤是卵巢生殖細胞瘤的一種，好發年輕女性，但也可能發生在小孩或停經後的婦女身上，發生率約為卵巢腫瘤的十分之一，通常都是在超音波檢查時意外發現，如果腫瘤大小到達5~6公分，可能因為運動、性行為或身體姿勢改變而引發劇烈腹痛，若腫瘤體積更大時，則會造成腹脹、下腹痛、頻尿等症狀。