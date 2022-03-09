在亞洲股市和內地指數一路低走之下，港股午間一度狂瀉逾500點；然在美指期上漲支持下，午後收斂跌幅。

周三香港恆生指數收跌138.16點或0.67%，為20627.71點。國企股(H股)跌48.22點或0.67%，為7189.58點。

科技指數倒升0.26%，騰訊升0.4%，美團升2.1%，小米升2.8%，遭美方點名的中芯國際升2.3%。

紡織股跌2.9%最多，其中的體育用品股，李寧跌9.4%，安踏體育跌7.4%，特步國際跌4.6%。

藥品股跌2.5%，藥明康德跌4.2%，藥明生物跌3.9%，康龍化成跌6.1%。

餐飲股跌1.4%，周黑鴨跌5.5%，頤海國際跌6.9%，呷哺呷哺跌2.1%。

鎳價持續高漲，帶動貴金屬股升1.3%，大唐潼金漲10%，潼關黃金漲37%，招金礦業升5%。

汽車股彈升2.1%，吉利汽車升4.8%，比亞迪升3.3%。吉利控股宣布與百度達成戰略合作協議，在雲端、AI和實體經濟融合下，雙方投入核心資源，搭建執行團隊，推進智能駕駛雲等技術開發。

歐盟力推再生能源，太陽能股上漲，協鑫新能源升7.4%，新特能源升5.6%，福萊特玻璃漲5.8%。