中華開發金控9日公布上月獲利，2月份自結稅後獲利27.19億元，累計今年1～2月稅後獲利61.03億元，每股盈餘0.36元。受俄烏衝突影響，近來全球金融市場及國際情勢呈現波動，開發金控旗下各業務仍展現穩健營運表現，子公司中國人壽2月份雖因俄羅斯債券而增提相關預期信用損失15億元，2月稅後獲利20.75億元，累計1～2月稅後獲利58.03億元。

子公司凱基銀行，受惠於利息及手續費收入等核心收益穩定成長，合計2月份稅後獲利3.89億元，累計前二月稅後獲利9.47億元。凱基證券在多元業務的貢獻帶動下，2月份合計稅後獲利5.71億元，累計1～2月稅後獲利為7.02億元。子公司中華開發資本2月份稅後獲利1.17億元，主要來自投資部位評價增長，累計1～2月稅後虧損為3.43億元。開發金控發言人張立荃表示，烏俄衝突引發原物料價格走揚，隨著各國陸續祭出制裁措施，對於後續全球經濟影響程度仍待觀察。面對不確定的國際情勢變化，開發金控將持續專注落實ABCDE策略，以因應外部環境的不確定性，降低營運波動。