資深藝人曹西平在80年代靠著歌曲《野性的青春》紅遍大小巷，被稱之為動感歌星的他，憑藉清秀的外貌和好歌喉被大眾所喜愛，人氣也在唱片發行後水漲船高，不料在2002年時因為家中發生變故，讓他不得不暫退演藝圈，隨後也跑到泰國散心，最後消失在螢光幕面前，曹西平後來於2010年再次出現在大眾的視野，心懷表演慾望的他始終放不下演藝圈，也放不下那位他尋找多年的演藝圈故友。

曹西平與江玲感情如兄妹一般。(圖/翻攝自曹西平臉書)

曹西平出道至今已有38年，他再次復出後與許多圈內好友失去了聯繫，他曾透露自己尋找一位故友找了30年，那位好友與他感情親如兄妹，她就是80年代當紅的玉女始祖「江玲」，江玲過去曾以《我的小妹》、《男朋友》等歌曲風靡歌壇，不過在1991年婚後，她決定退出演藝圈，退出後與演藝圈的好友也都沒有聯繫，曹西平與江玲過去在演藝圈互相扶持、闖蕩，兩人失聯後，曹西平心中一直掛念對方，想得知好友的近況，他更是表示「只想知道她的近況過得好不好而已，就是純粹好朋友的關心」。

曹西平接到江玲的來電感動不已。(圖/翻攝自曹西平臉書)

曹西平苦尋江玲多年一直未果，原以為兩位知心好友此生將無法再相見，不料江玲在看見一篇以「〈我的小妹〉江玲，妳好嗎？」為標題的報導後，主動透過朋友連繫了「龍千玉」，過程中經過許多人的幫助，終於聯繫上了曹西平，接到尋找多年的好友來電，曹西平回憶道「連話都說不出來，因為心裡的大石頭終於放下來了，慶幸我們都還活著」，他更是在之後發文表示，聽到雙方說出彼此的名字真的很感動，雖然很興奮能夠再次聯繫到好友，不過曹西平也提到不會打擾江玲平靜的生活，只要知道對方一切安好就足夠。