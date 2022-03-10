年底台北市長選舉備受關注，根據中華傳播管理學會7日公布的2022台北市選舉調查顯示，衛福部長陳時中支持度33.6％，領先國民黨立委蔣萬安的30.2％，但在誤差範圍之內，無黨籍台北市副市長黃珊珊支持度則是23.3％。對此，國民黨台北市議員張斯綱分析，現代選民喜歡明確表態，蔣萬安行動需要更強烈，不必太謙虛，提早啟動競選！

民調結果顯示，若國民黨提名蔣萬安，民進黨提名陳時中，民眾黨提名黃珊珊，陳時中的支持度為32.9％，領先蔣萬安的30.1％，及黃珊珊的21.4％，仍屬三強鼎立。反感度部分則是陳時中21.4％最高，蔣萬安14.3％，黃珊珊12.1％。

根據《中評社》報導，張斯綱表示，蔣萬安的選舉還沒有真正開始，但是陳時中「幾乎每天在競選」，黃珊珊有行政資源，又在副市長的位置上，行政資源都可以很好的應用，蔣萬安在媒體曝光上則相對弱勢，但是現在選戰還沒正式開始，民調結果可能就是反應大家的印象跟感覺。

另外，張斯綱認為，蔣萬安恐怕在很多行動上需要更強烈一點，例如實際的競選活動方面，其實可以提早啟動，因為蔣萬安代表國民黨參選台北市長的機率最高，所以不必太謙虛，說一定要等（提名）程序走完，其實該出手時就可以出手了，不要客氣，因為大家都會一起來幫忙。