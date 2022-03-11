眼見湖人10日爆冷延長輸給西區墊底的火箭，「小皇帝」詹姆斯在正規賽的最後一擊沒有交給自己出手，而是傳給「甜瓜」安森尼匆促投籃，《ESPN》球評傑伊威廉斯認為，詹皇這種行為等同沒有擔當，也就等於沒有資格進入「GOAT(史上最強)」討論之中。

「當你有機會殺入籃下，且有可能終結比賽之際，你卻決定把球傳給安森尼，我就想應該停止針對詹姆斯進入GOAT的討論，」傑伊威廉斯表示，「這就等於投降了，我的感覺就像，這就是人們用來反對你的理由，也會消除所有關於他GOAT的討論。」

就算詹姆斯在10日這場比賽拿下23分、14籃板及12助攻的大三元數據，可是他全場投26中9，含三分球投9中1，證明他的投籃手感確實不好，他更拿下全隊最差負17的場上正負值，關鍵時刻也沒選擇自己切入上籃，而是外傳給安森尼。

不過傑伊威廉斯強調，他每天都在跟別人爭論，因為他認為詹姆斯是史上最偉大的籃球員，就算不少人認為喬丹才是GOAT，可是看到詹皇昨天把球外傳給安森尼的打法，才讓傑伊威廉斯宣告自己投降了，暫時也不太想繼續爭論誰是GOAT話題。