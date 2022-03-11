艾薇相隔1年推出新單曲〈烏雲日記〉，籌備時她同時要錄製《全明星運動會》、蠟燭兩頭燒，只能抓緊每天洗澡的時間練歌，錄製單曲當天不到5小時就收工，艾薇笑說：「那陣子洗澡都用了比較久的時間，哈哈哈！」錄音時艾薇想像一整塊的烏雲籠罩、期待撥開烏雲，一道光照下來的那種溫暖，也希望這份溫暖能夠傳遞給所有聽到這首歌的朋友們。

艾薇以前心情沮喪時，會自己往肚裡吞或在家大哭一場，把情緒發洩出來，但加入《全明星運動會》後，她慢慢學會跟身旁朋友們傾訴，才發現懂得說出來心情會好很多，像是借用朋友的手幫自己把烏雲撥開，艾薇表示：「因為自己身在其中，看不到自己的烏雲，不知道問題應該怎麼解決，旁觀者的立場跟建議，能幫助自身快速走出情緒並恢復最佳狀態。」

艾薇已有一陣子很久沒有站上歌唱舞台，那時還滿迷茫的；偶然在演出彩排時，站上舞台的瞬間，所有不開心、有壓力的事情都拋開了，發現整個人身體輕鬆很多。艾薇流露自信光芒堅定地說：「我覺得每個人要有自己很喜歡的事情，因為在做這些事情時，就會享受在其中。」