林美照身材保養得宜。郭吉銓攝

神清氣爽。郭吉銓攝

林美照平時深居簡出。郭吉銓攝

林美照生活自在開心。郭吉銓攝

67歲林美照拍完電視劇《種菜女神》後停工3年，今天難得公開露面接受訪問，她平時深居簡出，笑言今天出門前坐在化妝臺前「不知道如何下手（化妝）」，因為一個人住，一個禮拜可以講不到五句話，現在也戒掉看新聞的習慣，連大s再婚新聞也不清楚，「我盡量讓自己保持心情輕鬆愉快，平常大多追劇或看有聲小說」，她一天甚至也只吃一餐，162公分的她維持48公斤。

她停工的這3年，多次傳出健康亮紅燈，期間包括急性肺炎，切除惡性腫瘤，一度住進加護病房，也做了白內障手術，較嚴重的是，她因聲帶受損做了手術，沒想到手術失敗，不但不能唱，連講話都困難，無奈暫停所有工作。她今說，沒打算對醫生提告，只是「白白多了一道傷痕，現在看起來像脖痕，很困擾」。

直到上個月她去台灣戲曲學院當評審，友人驚嚇對她說「妳聲音怎麼變這樣」，幫她掛了一位教授的門診，也幫她動手術，抽肚子的脂肪打在聲帶上，她因為太瘦，第一次抽還抽不到脂肪。醫生提醒她術後5天不要說話、慢慢發聲、語言訓練，「現在恢復得不錯，招牌娃娃音不見了」。

醫生說她的聲帶比較薄，所以抽脂肪把聲帶加厚，「我這3年多來很少說話，因為說話吃力就不想說，本來我也是不愛講電話的人」。她透露一直希望娃娃音不見，「其實我很不喜歡我自己的娃娃音，因為限制我的戲路，很多人以為我是裝的，但我真的很排斥這個聲音，我連沙啞的時候都還是娃娃音」。

她想想，聲帶會受損可能是10年前，拍戲時硬把聲音壓低，所以都用鴨嗓在拍戲，「而且我都演媽媽和阿嬤了還用娃娃音，我連自己都覺得沒說服力，現在還沒完全恢復，等好了，沒有娃娃音，我的心情就會很美麗。最近我有偷偷唱歌，有小確幸的感覺」。

有過一段婚姻的她，育有一兒一女，兒子已婚有個10歲的小孩，女兒還沒結婚，從事設計師工作。她被問到身邊是否有護花使者？林美照笑說：「這個東西已經消失10幾年了。」她說自己的電話號碼沒換，但「有顯示號碼、沒名字的來電不會接」，苦笑最常接到借貸公司或投資股票的電話，「我是從不玩股票的人」。