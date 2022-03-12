無論是在生活或是職場上，總會遇到喜歡在背後說別人閒話的人，總是人前一套，人後又一套，謠言傳得滿天飛；不過也有人最容易被人黑，老是被當成公敵，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，工作能力一流，但是面對外界的批評和流言蜚語，從來不屑回應。

▍水瓶座

水瓶座個性耿直，有什麼話就說什麼話，所以經常得罪人而不自知，等到意識到之後，就算後悔也來不及了。水瓶座對於喜歡的人，相當溫柔，但是一旦面對討厭的對象，就會想盡辦法故意惹怒對方；碰到別人說自己閒話，水瓶座也不在乎，認為對方開心就好，傲嬌的水瓶座從來都不會去回應，如果心情好的話，還會想看對方怎麼興風作浪。

▍獅子座

獅子座心直口快，講話不經大腦，雖然本身沒有壞心眼，但是脾氣一來，場面容易一發不可收拾。面對溝通時，獅子座吃軟不吃硬，如果對方態度放軟，獅子座還能好好進行對話；如果硬碰硬的話，獅子座就會讓對方吃不完兜著走。而獅子座之所以容易被人說閒話，是因為他們常常認為別人故意針對他們，就算別人解釋，獅子座也只是隨便聽聽，不屑回應，然後默默遠離。

▍射手座

射手座個性傲嬌，跟別人交談時很容易說出一些欠揍的話，惹來眾人白眼，但其實他們並非故意惹對方生氣，有時候自己話一說出口就後悔了，但是礙於面子也不會輕易示弱。面對別人在背後的議論，射手座倒是看得很開，即便有誤解也不想解釋，就算內心明明很在意，但就是不屑作出回應，是個矛盾的結合體。

▍處女座

處女座個性溫和，也十分有自己的想法，不過處理事情時，會因為種種顧慮，擔心傷害到別人或是自己，因此會刻意隱瞞一些東西，卻也經常遭到別人的誤解，甚至成為眾人的公敵。面對這樣的情況，處女座絲毫不在意外界的閒言閒語，因為他們認為，自己沒有做錯什麼事，那就隨便別人說，反正自己問心無愧就好。