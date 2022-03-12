俄國外交部日前指控烏克蘭和美國違反《禁止生物武器公約》，並要求美國必須對在烏克蘭境內，緊鄰俄羅斯的生化基地實驗室，進行軍事生物武器的研發計畫提出解釋。對於美國要在烏克蘭設置生物實驗室，前民進黨立委郭正亮直言，「很詭異」，並指在其他歐洲國家也沒有設置這麼多；同時，他也指出，現在這件事已經在美國國內引發政治攻防。

郭正亮12日在政論及節目《新聞大白話》中表示，生化戰是新議題，而美國確實在烏東有一些生物實驗室，在戰爭當中，有部分實驗室的資料被俄軍取得，「這要打一個大問號，因為沒有人知道真相」，而俄羅斯突然在安理會召開會議要求討論此事，中國大陸也力挺，「這裡面就很怪」。

郭正亮指出，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）日前召開聽證會，他關心的生化實驗室資料是否被俄軍搶走，結果副國務卿承認有生化實驗室，「有就嚴重了」；後來美國情報總監出來說絕對沒有，說只是進行一般醫學研究，沒有生化武器，也沒有危險病毒研究，「現在就是羅生門」。

郭正亮發現，福斯電視台現在也加入戰局，幫共和黨打民主黨，福斯的名嘴也出來指控拜登政府說謊。現在的情況是共和黨會去追打民主黨，同時美國還要面對聯合國安理會上對此事的質疑。郭正亮並指出共和黨著急原因，是看到拜登祭出對俄制裁手段後，民調有所回升。

郭正亮認為，俄羅斯不獲動用生化武器對付烏克蘭，但他也坦言，美國為何在烏克蘭設那麼多生化實驗室？且歐洲的實驗室主要都位在烏克蘭境內，別的國家很少，「滿詭異的」，美國在中東有設很多實驗室，因為生化研究要就地取材，美國技術是最好的，二戰結束後，很多日本731部隊和納粹的實驗資料最後都是到美國手裡。