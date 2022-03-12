俄烏大戰持續延燒，而這場戰爭最後的走向如何？也引發各國高度關注。前駐韓國代表駐、政治大學外交系兼任教授梁英斌分析指出，俄烏戰爭未來可能會有三種發展的方向，分別是俄羅斯總統普丁垮台、美歐俄三方妥協以及演變成持久戰。

《中評社》報導，梁英斌表示，俄烏雙方呈現出邊打邊談的情況，在區域外的國家當中，土耳其和中國大陸最近也開始表態，甚至希望促進俄烏之間的和談進程，這也可能成為俄烏戰爭的一個轉折點。

梁英斌指出，土國一方面需要俄羅斯的原油，另一方面也支援烏克蘭，以避免其崩潰，但土耳其最希望的，若能促成俄烏和談，等於是挽救可能發生的第三次世界大戰，便奠定中東大國的國際地位。

梁英斌也分析，俄烏戰爭未來可能會往三種發展方向，一是普丁垮台、二是美歐俄妥協、三是烏克蘭拖成長久戰爭狀態，並成為拖垮俄羅斯的帝國墳場。若戰事可以發展成第三種結果，是美國所期望的。

此外，「半島電視台」報導，在烏克蘭、俄羅斯、土耳其外交部長進行三方會談後，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，雖然他提議停火24小時，但並未與俄方取得共識。庫列巴強調，雙方必須停火，才有辦法解決烏克蘭目前面對的急迫人道主義問題。