蔡英文要求檢討役期？總統府回應了。（取自蔡英文臉書）

俄烏戰爭讓台海安全引起國際關注，外傳總統蔡英文已指示軍方，檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長，對此，總統府予以否認，強調目前當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，外傳烏克蘭舉國動員的抗戰意志，讓總統蔡英文頗有感，對此已指示軍方，就現行被國內外關注台海安全者，普遍強烈質疑的「4個月軍事訓練役」役期延長與否進行檢討研議。

對此，總統府發言人張惇涵表示，該則報導並未向總統府查證。目前我國的兵役制度採「徵募併行」，當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

至於近來社會多所討論的義務役役期長度，他說，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案。然而，義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。