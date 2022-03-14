嘉義縣政府去年3月首推「獸鋏淨空嘉園專案」，至今年2月底已查獲捕獸鋏與山豬吊246具，足以堆成一座小山。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁以黃瓜、白蘿蔔體驗捕獸鋏驚人殺傷力，並呼籲民眾如發現獸鋏應立即通報家畜所，不要讓動物變身心障礙者。（呂妍庭攝）

嘉義縣家畜疾病防治所查獲的捕獸鋏仍遺留殘肢、斷骨。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府去年3月首推「獸鋏淨空嘉園專案」，至今年2月底已查獲捕獸鋏與山豬吊246具，目前仍持續推動中。（呂妍庭攝）

捕獸鋏威力驚人 黃瓜、白蘿蔔應聲截斷

近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷、死亡案件頻傳，嘉義縣政府去年3月首推「獸鋏淨空嘉園專案」，至今年2月底已查獲捕獸鋏與山豬吊246具，今家畜疾病防治所將查獲的捕獸鋏堆成小山，縣長翁章梁以黃瓜、白蘿蔔測試捕獸鋏驚人殺傷力，並呼籲民眾如發現獸鋏應立即通報家畜所，不要讓動物變身心障礙者。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如指出，目前並未在五金行查獲有敗售新製造捕獸鋏情況，查獲的獸鋏都是緊急救援及查辦案件時沒入，亦有民眾配合主動繳交，且這些動物刑具包括大型捕獸鋏、魚塭專用捕殺鳥類小型獸鋏，不少上面還有斷掌、殘肢、乾骨，可以想見動物當時的痛苦。

林珮如說，中央公告禁用山豬吊與捕獸鋏，至今未准許任何獸鋏製造、販賣、陳列或輸出入，所以市面上的獸鋏皆不合法，但很多持有者都說是是庫存或很久以前購買，導致執法有難度，動物受害案層出不窮，不過嘉縣仍積極查辦並依法嚴懲，目前已有2案移送法辦，去年更主動搜山搜查出高達16只山豬吊，亦於海區一次沒入170支捕獸鋏。

今上午家畜所展現查獲成果時，恰巧一隻被捕獸鋏住受傷的小狗送來救治，家畜所人員協助把捕獸鋏拔除時，小狗腳掌已發黑、斷裂，顯得十分虛弱。林珮如說，嘉縣2021年至2022年2月底動物緊急救援案件統計約430件，因捕獸鋏或山豬吊受傷犬貓約113隻，占2成6，很多救援回來的犬貓斷肢、血肉模糊，發黑長蛆，甚至爛到只剩骨頭或腳掌或皮肉相連，讓人怵目驚心。

翁章梁到場實際以白蘿蔔、大黃瓜等測試捕獸鋏威力，捕獸鋏觸發瞬間蘿蔔與黃瓜應聲斷裂，翁章梁強調，所有獸鋏都是非法，連人觸碰到獸鋏都會有狀況，且一旦捕抓保育類動物還涉及刑法，呼籲民眾看到獸鋏敢快通報。