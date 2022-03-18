金門地區死亡動物屍體數量增多，縣防疫所冷凍冰庫容納不下，部分只能露天暫置。（民眾提供）

金門地區死亡動物屍體數量增多，縣防疫所冷凍冰庫容納不下，部分只能露天暫置，當地民眾今天到大門口拉白布條，抗議製造髒亂惡臭沖天，且有嚴重汙染地下水源之虞。該所表示，未來將加強清消作業，以降低對環境的影響。

溪湖里長黃建忠和當地居民劉時榮指出，縣防疫所身為防疫機關，卻將大量動物屍體露天棄置，不但惡臭沖天，造成鄰近的裕民農莊、多年國小和松柏園、福田家園等長照機構長年飽受空汙之害，很多住家連窗戶都不敢打開，且屍水溢流和藥劑噴灑消毒均會汙染地下水源，希望該所立即改善，並將同樣也會帶來空汙的焚化爐移往其他適宜地點。

縣防疫所則說明，目前每年全島動物屍體的焚化量約120噸，近年因動物施打防疫針劑發生窘迫死亡數量增多，加上民眾送交處理的犬、貓等動物屍體增加，冷凍冰庫常有容納不下狀況，只得改採露天暫置方式，但均會加強噴灑消毒水，以減少臭味及避免疫病傳播風險。

樊德正所長表示，該所已加快現有焚化設備汰舊換新，縣府也在牛隻屠宰場新建2台生物處理機，可擴大動物屍體處理的量能。未來該所將縮短露天暫置流程，並加強環境清理消毒，另協請林務所提供風倒木產製之生物碳調節吸附不良氣味，進一步降低對環境的影響。