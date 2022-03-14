吳思賢平頭金髮新造型搶眼。（藝和創藝提供）

吳思賢（小樂）新單曲〈職業倦怠〉選在白色情人節這天上線，巧妙將「職業倦怠」一詞比喻在現代人的愛情觀上，在資訊發達的年代，帥哥美女網紅網美到處都是，很多人都覺得年輕人的愛情很速食、沒有真心，小樂卻有不同觀點，正因這個世代誘惑很多，談感情也面臨更多的挑戰，真的能走到最後的反而更難能可貴。

面對愛情有「職業倦怠」過嗎？31歲小樂苦笑說：「多多少少也有吧。」解釋還沒有到倦怠的程度，但有時候經歷完一段戀情，確實會想要一個人生活一段時間，畢竟談了一段感情，分開後的生活一定會受影響，會需要一些時間沈澱。小樂表示經歷過一些感情，也看了朋友們的遭遇，到了這個年紀確實成長不少，許多感受跟看法都有改變，面對一段感情的結束反而會比較灑脫。小樂開完笑問這樣算是「職業倦怠」嗎？但對於感情，他始終覺得「心動」非常重要，就算經歷過幾段感情下來，如今還有人能讓你心動，那這個人相對上也越難能可貴。

他此次除了挑戰新曲風，也用全新面貌與大家見面，第一次嘗試「平頭金髮」造型，一開始很擔心頭型會不適合，但最後的造型獲得不少稱讚，小樂也表示意外好看：「其實不是特別為了這首歌而改變造型，而是現階段想要換個髮型轉換心情，這次的剃平頭其實蠻開心的，因為發現洗澡變很快！」開玩笑表示之後留長應該會覺得很麻煩。