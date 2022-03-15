很多人會抱怨雖然每天吃很多蔬菜水果但還是依然常便秘，後續服用益生菌跟多喝點水及吃更多蔬果，大便還是無法順順來，只能三或四天服軟便劑或塞甘油球。

●大便3種類型 恐是腸胃寒濕所致

安南醫院中醫部曾印正醫師表示，上述這類型病患通常不是缺乏纖維性或水分，而是因為其腸胃因寒濕給冰鎮住，以致影響蠕動能力，大致可分類三種類型：

1、大便前一小段硬，後段就成條狀偏軟，最後面偏糊狀。

2、大便分成一段一段，形似小香腸，便質不硬。

3、解出成條狀如同擠牙膏情況，因此只要上個廁所就好幾分鐘。

●便便如同羊屎為腸胃偏熱 應增加蔬果攝取

此外，曾印正提及，另一種患者的便便如同羊屎便顆顆分明，中醫描述為燥屎，此類病患腹部皮膚溫度會比手掌心高溫，也就是腸胃偏熱，建議可適量增加蔬果使用量來改善便秘情況。

反觀上述所提到之腸胃因寒濕被冰鎮的患者，其因胃腸被寒、濕、氣虛影響其胃排空及腸子蠕動能力，故腹部溫度常常比掌心冷。

醫師指出，這情況在冬天溫度降低時，會讓便秘更誇張，甚至還會痘痘長的比夏天更茂密，已氣虛挾寒濕的身子，怎可能耐得住吃下更多生冷蔬果之寒勢進逼？可見雖同樣是便秘，但因寒熱體質不同，切記不能用相同方法來做調養，否則可能得不償失。

●飲水應慢慢喝 一次太多恐致胖

曾印正強調，若便祕是偏虛寒濕性型，建議飲食上吃溫熟食，而暫時未經烹煮食物如水果、泡菜、生菜和生魚片應少食，且平常烹煮的過程中可加薑、薑黃，維持食物偏溫性，但也勿過度煎炸反而產生太多自由基傷害身體。

此外，喝水時要一口接一口慢慢喝，不要一次一大杯，因為太多水分一次進到胃腸時就會超過消化系統一次能處理的水量，非但多出來的水分無法被身體利用，反而堆積在體內產生濕，也增加喝水變胖機率。