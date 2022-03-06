就愛上廁所時滑手機？ 有這症狀 是屁屁在求救了

許多人在上廁所時會順便看書報，現代人又手機不離身，即使如廁也要帶著走，坐在馬桶上的時間越來越久，好不容易解放滿腹便便，但怎麼大便卻帶血？難道是罹癌了嗎？

馬偕紀念醫院大腸直腸外科主任劉建國表示， 許多人排便會出血，往往是因為堅硬的糞便經過肛門黏膜時，擦破痔瘡下的血管所致，只要透過醫師指示用藥、改善生活型態、規律運動與飲食調整，基本上都可以獲得很好的治療。

規律而順暢的排便是維持體內正常循環的一環，越來越多人手機不離身，即使如廁也要帶著走，坐在馬桶上的時間越久，不知不覺中腹部持續用力，造成腹壓增加，容易導致痔瘡發生，因此建議有便意時就「專心」上廁所，而不是帶著書報或手機進廁所「等待」便意，這樣才是正確的如廁習慣。

痔瘡是一種血管組織增生的現象，其從肛門口約1.5公分的齒狀紋為界，在齒狀紋以內的稱為「內痔」，以外的就是「外痔」，若合併兩種都有者則稱為「混合痔」；內痔因為沒有神經，也就沒有痛覺，一般常見以出血為表現；外痔則因布滿神經，病人會有疼痛感。

有痔瘡的人不在少數，劉建國表示，雖然家族遺傳沒有強烈的關聯性，但臨床觀察卻發現，家族成員通常有著共同的不良生活習慣，如熬夜、缺乏運動、少纖維飲食等，才是導致許多家族成員有「痔」一同的最大原因。