北市1名從事外送員工作的已婚男子，因為工作緣故認識小三，2人發生多次性行為，小三不顧正宮感受，還大方告訴友人「我們2天1週期耶」，該位人夫更在某次與小三道摩鐵開房時，將頭貼換成小三的床照，正宮發現後一怒告上法院求償100萬精神撫慰金，台北地院審理後判決判賠人夫須賠償10萬元，小三則判賠15萬元。

根據判決書，人夫與妻子2人結婚16年育有一子，平時從事外送員之工作而認識小三，於110年3月中至110年5月底期間，以2天為1週期頻繁與小三性交至少37次，且人夫為了和小三在一起，還不斷以威脅恫嚇的方式要求正宮離婚。

合議庭審理時，小三承諾不會再與人夫有聯繫，不料2人又偷約出門，共同入住飯店，且發生性行為，人夫更刻意在深夜時，將臉書大頭照更換為小三睡覺之照片，正宮見到後忍無可忍，事後向法院提告，要求2人賠償百萬。

台北地院審理後發現，小三明知男方是有婦之夫，仍與其發生多次性行為，還和朋友們大肆宣揚，與人夫的性愛過程指，「2人2天1週期耶」、「我如果每天跟他在一起，你信不信他每天不會讓我下床」、「他可能真的一定要把XX插在裡面，他才覺得那是安全感」等。

因此法官判定小三確實有破壞、動搖他人婚姻共同生活之圓滿，並侵害其與正宮的配偶權，情節重大，考量人夫與小三的財力狀況，認為求償100萬元金額過高，故判人夫賠10萬元，小三賠15萬元。