清明節即將來到，出現掃墓人潮，台中市民政局從3月19日到4月5日推出掃墓專車，在豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等地區提供清明掃墓接駁專車，免費接送民眾往返墓區，台中有167處公墓，35處納骨塔，疫情穩定，目前沒有人流管控，要求戴口罩，量體溫，實聯制。

市長盧秀燕15日主持市政會議時，呼籲民眾掃墓時小心火燭，避免火災，注意環境清潔和防疫工作。

盧秀燕提醒，掃墓時節要注意火燭，避免火災，注意環境清潔，和防疫工作。

避免各公墓火警釀災，消防局表示，為有效預防公墓地區發生火災，即日起不定時前往各公墓加強巡視，針對台中市公墓加強辦理防火宣導工作，假日期間派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，並在公墓口準備水車因應。

環保局提倡紙錢集中燒等多元環保祭祀，鼓勵民眾掃墓時雙手合十、心誠則靈，減少燃燒紙錢降低空汙危害。

環保局長陳宏益表示，統計去年紙錢集中量約3462公噸，比2015年提升約30％，且2016年至2020年每年集中收運超過3000公噸，連續5年全國第一，共減少約54公噸PM2.5。

環保局指出，推行紙錢集中清運處理，民眾只要一通電話預約，並留下相關資料及聯絡方式，不分對象及單位，各區清潔隊即派專車將紙錢載運至已淨爐，且具完善空汙防制設備的焚化廠集中焚燒。

淨爐祈福平安法會由法師依民俗儀式進行，展現對神明、祖先及各方好兄弟的尊重及對民間信仰的虔誠，兼顧維護空品與傳統習俗。