三寶耍帥壓車，竟慘換「外套」！1名男子日前被拍到在道路過彎時壓車耍帥，沒想到下一張照片不是帥氣追焦照，而是男子全身佈滿恐怖傷痕，手腳都有嚴重擦挫傷，網友分享照片說「今日小猴子の一天」，其他網友則說「人肉防摔衣」、「剛好換一件衣服，身上那件舊了該更新了」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表2張照片，照片中1名騎車被拍下在路上過彎時壓車，當時壓車角度相當低，接著下一張照片竟是該騎士的手腳出現大面積的擦挫傷，手臂有2道長長傷口，小腿和腳背都有恐怖的傷痕與血跡，原PO表示「今日小猴子の一天，媽媽牌皮衣熱賣中」。

1名男子日前被拍到在道路過彎時壓車耍帥，沒想到下一張照片不是帥氣追焦照，而是男子全身佈滿恐怖傷痕，手腳都有嚴重擦挫傷。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言說「來個雙氧水，想到都覺得痛」、「感覺好痛喔...早日康復」、「看了好傷心，想拿酒精幫他噴腳上傷口」、「如果在傷口上幫他灑鹽不知道他會不會記取教訓」、「天啊！我雞皮疙瘩」、「年輕人終究還是年輕人」、「人肉防摔衣」、「沒裝備這樣壓，心臟也是夠力」、「剛好換一件衣服，身上那件舊了該更新了」、「這哪是小猴子猴子才不會這樣這是台灣AKA狠腳色」、「愛耍帥就要做好可能受傷的準備」、「看到這樣，我就安心了」。