臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第22天，成全球關注焦點。媒體人朱凱翔指出，俄、烏雙方對自己的戰績各有不同說法，但最讓他驚呼的是，烏克蘭官方宣布，截至15日傷亡約1300人，烏軍擊殺俄軍約1.3萬人。朱直言，在缺少重型兵器、武器有代差的劣勢下，烏克蘭然能打出這種戰損比，那烏克蘭真不必想加入北約，而是該成立「烏約」來保護北約。此消息引熱議，有網友則直呼「太誇張」。

朱楷翔日前在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，烏克蘭官方宣布，截至15日，烏軍傷亡約1300人，烏軍擊殺俄軍約1.3萬人。

對此，朱凱翔認為，在制空權盡失、缺少重型兵器、武器有代差的劣勢之下，烏克蘭竟然能打出這種戰損比，他沒有證據說這數字失真，他只是覺得烏克蘭真的不必再想著加入北約了，因為烏克蘭比北約強，應該成立「烏約」並讓北約加入，來保護北約。

此文獲得近7000人按讚、超過460則留言與超過120次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「太誇張」、「這種戰損數字實在是太不可思議」、「喬治‧歐威爾：所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」、「跟塔綠班媲美的大內宣認知作戰」、「戰場上的虛虛實實、真真假假，這些的欺敵之術、心戰喊話，在戰爭尚未結束之前是不會停止的」。