頭痛未必只是壓力大或吹到風，神經外科醫師顏君霖表示，一名男子因長期頭痛到醫院就醫，幾個月後竟連吃止痛藥也沒用，不僅半夜睡覺被頭痛痛醒，視線還變模糊，左眼完全看不見，檢查後才發現腦部一顆腫瘤已壓迫到視神經，顏君霖說，「這種情況是最惡性的，放任不管大概半年內就會死亡」。

顏君霖近日於談話性節目《醫師好辣》中分享，一名55歲男子長期有頭痛狀況，一直以為是偏頭痛，到醫院的內科看診，起初吃藥也都有改善，但幾個月後止痛藥竟失效，開始在半夜被頭痛痛醒，尤其是早上醒來時最劇烈。

男子再次到醫院就診，他主訴除了頭痛外，看東西也變得模糊，左眼完全看不到，顏君霖緊急替他安排核磁共振檢查，發現男子的後腦勺有個雞蛋大的腫瘤，已壓迫到視神經，顏君霖表示，這種狀況是最惡性的，放任不管大概半年、一年內就會死亡，所幸男子經過開刀、化療及電療等治療，目前恢復良好，還能夠做運動。

顏君霖也教大家如何分辨頭痛的類型，第一種為腦瘤或感染型頭痛，這種頭痛是持續性的，不會緩解，狀況會愈來愈嚴重，不僅吃藥沒有用，半夜也會被痛醒，另外若腦壓升高或出力，如打噴嚏、咳嗽、排便等，還有可能會暈厥。

顏君霖指出，第二種是腦血管型頭痛，這類型的頭痛跟一般頭痛的痛感不一樣，會有脖子僵硬的情況，是爆炸性的頭痛。最後則是中風型頭痛，會伴隨其他神經學的症狀，像是眼嘴歪斜、口齒不清、手腳無力、視力模糊，這些都是前兆，只要把握黃金期送醫治療，大多都能康復。