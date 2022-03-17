南臺灣半導體S廊帶成形，隨著橋頭科學園區的成立及台積電的進駐，招商效應帶動楠梓區產業轉型及人口、經濟紅利增長，進一步提升教育環境設施等需求。高雄市政府審慎評估、全力整備，正式啟動楠梓區新設國小籌辦程序，今（17）日由副市長史哲偕同教育局長謝文斌，並邀集楠梓區議員、里長，共同視察楠梓區文小2新設校預定地，期許未來建構校園新典範。

圖說:半導體S廊帶成形，隨著人口的增長，高市啟動籌辦楠梓區文小2新設國小(市政府提供)

市長陳其邁上任以來提出南方科技廊帶的構想，首要目標布局高雄產業鏈轉型方針，打造高雄成為全國重要半導體產業聚落。因應台積電設廠及廠商進駐橋頭科學園區，將帶來上下游產業，連接未來世界科技城市產業鏈的關鍵佈局。

副市長史哲說，啟動楠梓區文小2設校籌備與招商成果是互相映照，全球晶片市場的蓬勃發展，讓大家看到台灣企業的韌性，而南臺灣半導體S廊帶逐步成型，重點發展區域就在楠梓。包含去年台積電確定落腳楠梓，以及在地指標大廠日月光集團擴廠在即等，產業布局帶動人口遷入，創造出區域發展新的扉頁。為因應橋頭科學園區的成立及台積電的進駐，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區，在生活、教育、社福等各方向對接需求提升，特別是人才培育的教育環境建設需求，高市府全力整備資源應對。

圖說:副市長史哲偕同教育局長謝文斌，並邀集楠梓區議員、里長，共同視察楠梓區文小2新設校預定地。(教育局提供)

史哲進一步說明，回溯高雄縣市合併後，僅於民國103年新設三民區河堤國小，楠梓區最後一所設校則是民國83年的楠陽國小。楠梓區近年來是高雄市主要人口移入區，10年來人口增加約17,000人，其中又以高雄大學特定區（藍田里、中和里、中興里）佔楠梓區總人口成長數的54%，而周邊的援中國小及右昌國小已分別在108年及110學年度開始進入總量管制，因此該區域有新設國小的必要性。

因應北高雄人才培育需求，並開創環境變局的視野，高市府應擔起領軍新設校園新思維的責任，例如建築配合「班班有冷氣」、「綠能光電」等政策，重新思考節能低碳的理想校舍型式外；教學課程投資雙語資源，建構優質雙語新校園；結合社區幻境的綜合使用，與社區共榮發展。未來將以「新校園運動2.0」概念，進行新設校園規畫，迎合未來科技廊帶人才的進駐，共同形塑高雄智慧科技城市轉型的新典範。