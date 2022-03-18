全台六都哪些中古社區最多人看？樂屋網統計去年六都最多買方線上瀏覽的中古社區，第一名是台中市的「鄉林皇居」，去年累積近14萬次的瀏覽數穩坐冠軍，平均一天有近375個瀏覽次數；第二、三、四名則分別為高雄市的「悅誠」、「高雄85大樓」和台南市「長億城」，統計全台十大熱門社區，全由中南部一手包辦！

「鄉林皇居」是鄉林建設在台中市的代表作之一，總戶數442戶，屋齡約近12年，訴求打造飯店般豐富公設，如無邊際泳池、休閒會館、三溫暖等，符合退休族群的需求；因近年房市暢旺，七期豪宅價格水漲船高，只和七期相隔著一條台灣大道的「鄉林皇居」，不用30萬元的單價更顯競爭力，因此獲得不少買方詢問。

亞軍「悅誠」去年也獲得了8萬多次的瀏覽數，該社區位於北高雄，為舊左營眷村改建的社區，總戶數達700戶，基地面積超過3千坪，光是中庭造景就有870坪，屬於大型造鎮規模，主要規劃正2房和小3房住家，吸引不少想買新大樓但預算有限的買方。依據內政部實價登錄資訊顯示，「悅誠」去年成交逾百戶，其中超過一半是轉手第2次以上，轉手速度相當快。

季軍和殿軍分別為「高雄85大樓」和「長億城」，兩者的瀏覽數都逼近7萬次，「高雄85大樓」是亞洲新灣區的著名地標，周遭商圈、百貨林立，總戶數達1500多戶，目前釋出多半以小套房為主；「長億城」則在台南市永康區近北區，周遭有奇美醫院、大橋車站等，從套房到4房都有，總戶數高達1,700多戶，選擇相當多元，且同樣地段精華、交通便捷、生活機能佳，從自住到置產收租的買方皆有。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，大抵上，這些熱門社區都有戶數多、價格低廉等優點，有時還位處精華地段，交通便捷，因而吸引不少買方關注；不過她也提醒，這些熱門社區有時是因為拋售的量體較多，累積瀏覽數也更高，且戶數多，常有買賣的社區，也可能會有住戶流動太快、出入複雜，管理不易等問題，而實務上指名度超高的社區，更可能因為較少釋出，反而不在熱門榜上，買方下手前，務必先多方打聽社區管理素質，從自身需求出發，審慎評估為佳。