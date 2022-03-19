尹賢旻在拍攝《隧道》時也吃足苦頭。（八大提供）

韓劇《隧道》由實力派演員崔振赫、尹賢旻及國際影后李裕英等人搭檔演出。故事取材自韓國3大懸案之一「華城連環殺人案」，並以「隧道」做為主角崔振赫命運、時間交錯的地方，讓崔振赫在無預警的情況下穿越30年後追查該案件，在被問到現實中如果能穿越30年，最想做什麼？崔振赫逗趣表示：「雖然想都不敢想，但也好奇到時會不會已經發明帶翅膀的轎車呢。」

該劇在韓國開播首集就打破懸疑經典神劇《VOICE》記錄，更一度創下OCN電視台歷史上最高的收視成績，該劇講述1986年正在尋找女性連續殺人案犯人的刑警朴光浩（崔振赫 飾），穿越時間來到2016年，發現過去與現在的連結點，並再次開始調查、解決30年前連續殺人案。回憶起開拍《隧道》的第一場戲就必須積極投入勞力，崔振赫坦言：「很擔心，因為第一天開拍就要表現出強烈動態畫面的場景。」另外，飾演幹練警色的尹賢旻第一場戲也吃足苦頭，他說：「當天不但冷，還下雨，就連內衣都濕透了。」在受苦受累後，出來的效果令導演相當滿意，尹賢旻才得以鬆一口氣。

《隧道》被喻為《信號》與《VOICE》綜合版，不僅囊括懸疑、推理、穿越等元素，於同事之間的情誼以及跟老婆之間的愛情，或是跟女兒親情的刻劃，都能讓觀眾在看刑偵劇的同時也感受到溫暖，崔振赫形容《隧道》如狂濤駭浪，他說：「我們的劇情節奏非常明快，相信可以給觀眾帶來許多快感。」尹賢旻也說：「絕對會讓觀眾看的津津有味。」

該劇19日起，每週六晚間10點30分八大綜合台播出。