女友被開發太完全，他慘成「軟腳蝦」！1名擔任車廠技師的網友說，他日前與女友嘗試「無套」嘿咻後，女友開始愛上並每晚向他索討2次，他原本很開心，後來逐漸發現工作換輪胎時「腳會發抖沒力」，但女友仍堅持每天要，不然就會生氣，他最後崩潰發文喊「我現在好害怕，真的！」

該網友在臉書「UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts」發文，他日前嘗試與女友不用保險套嘿咻後，女友竟愛上此方式，幾乎每晚都向他要2次，他說一開始當然很開心，但後來發現隔天上班體力變很差，「平時1天換20個輪胎都是小事，可是昨天換第6個輪胎時我的腳開始發抖沒力了」。

擔任車廠技師的網友說，他日前與女友嘗試「無套」嘿咻後，女友開始愛上並每晚向他索討2次，他原本很開心，後來逐漸發現工作換輪胎時「腳會發抖沒力」。（翻攝自臉書「UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts」）

該網友說之後他向女友商量1天1次就好，女友竟開始發脾氣亂吼叫，胡亂說原PO不愛她了，原PO最後只好妥協繼續1天2次，直到昨天開始我連6個輪胎都無法扛起，連腳都會發抖，我現在好害怕，真的！」他還無奈地說不能停下來，因為事關男人的尊嚴，他也不想要失去女友，最後只好崩潰詢問網友意見。

其他網友紛紛留言「沒有什麼是印度神油解決不了的事」、「12點了該起床了，不要在做夢了」、「你就繼續當他的猛男，到時你的不能用了，等別人幫你接手」、「兄弟幻想都是很美好的」、「飛機杯玩太多很傷身的」、「放開她，讓我來」、「你女友是左手還是右手」。