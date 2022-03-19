「蔡依林恩師」張勝豐今（19日）晚間在中正紀念堂舉辦舞蹈成果發表會，40年好友藍心湄特地帶著媽媽到場支持，對於張勝豐的表演，藍心湄表示已經不能用「期待」來形容，而是進化到「崇拜、佩服」的地步。

張勝豐對於舞蹈的熱愛，讓藍心湄深受感動，「他身邊很多人包括家人都勸他放棄跳舞這件事，唯有他自己一直跳，堅持為自己的喜好撐下去，這份熱忱，是最讓我佩服的。」至於自己是否打算重出江湖，她則謙虛表示要當位稱職的觀眾，「我們就乖乖的在座位坐好，把舞台交給一些專業、厲害的人，或是給新人們表演的機會。」

藍心湄曾於1993年與顧寶明合作古裝劇《英雄少年》，她感嘆的說：「今年真的是一開年，就讓我們演藝圈很多朋友離去。」她正向的呼籲大家要保握當下，表示不管發生什麼事都要珍惜身邊的人事物，好好地替自己人生做規劃，不要產生過多的負面情緒，對身邊的人也要多一些祝福和照顧。