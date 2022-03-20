【愛傳媒李利國專欄】根據最新調查，這已列為二級珍貴稀有保育類野生動物的黑鳶（老鷹），目前全台僅剩不到300隻；所以看到黑鳶翱翔在天際，我彷彿是參與了造物者舉辦的視覺饗宴，既興奮又感恩大自然之賜，但很多世人並不在意物種的絕滅。

莊子逍遙遊說：「鵬之徙于南冥也，水擊三千里，摶扶搖而上者九萬里。」但遭到蜩與學鳩嘲笑曰：「我決起而飛，搶榆枋，時則不至而控于地而已矣，奚以這九萬里而南為？」

「燕雀安知鴻鵠之志」，但也反映不同的價值觀吧！

黑鳶（black kite），俗稱老鷹，鷹科、鳶屬；體長約60至70公分，展開雙翅可達160公分左右，體色呈暗褐色，背部的肩羽、覆羽尚有許多白斑，尾巴形狀很像魚叉。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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