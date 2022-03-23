高雄市長陳其邁今（23）日出席三井與台糖「LaLaport購物中心」簽約儀式，會前媒體問及，最新民調第1，又以女性占最多，是否與暖男形象有關？陳其邁未正面回答，他笑說，當市長是甜蜜的負擔，對大大小小事情都要很努力勇往直前，一定會盡好自己的本分，努力拚市政，相信這是市民的期待。

今晨發生地震，陳其邁也立即在臉書發文關心，他今早指出，地震還蠻明顯的，他立刻指示消防局、警察局掌握，尤其在山區都有跟當地區長了解整個災情，所幸平安。市長就是要隨時待命，所以第一時間都有掌握狀況，消防局也沒有進線災損通報，但還是要提醒民眾注意地震的避難，還有相關預防措施。

針對昨天高雄市自強一路83巷口發生建案工地造成路面塌陷案，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒爆料指出，該建築設計人就是現任高雄市工務局長楊欽富。陳其邁表示，楊局長上任前就已經辭掉相關工作，昨天第一時間，工務局就對施工所造成的責任追究，處以9萬元罰款。他重申，對於公共安全，絕對是用最嚴格標準貫徹執行。

至於今早環團到高市府門口抗議大社降編又拖3年，陳其邁回應，已不止1次呼籲內政部，應盡速審定大社降編為乙種工業區，一方面這也是過去政府的承諾，二方面也是將石化業加速轉型，這是至關重要，所以相關配套措施也一定會配合中央政府把相關石化業轉型，但仍重申大社降編為乙種工業區，「這是我們一致的立場，也是我們的承諾」。