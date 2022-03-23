曾在銀行上班的王姓男子，去年9月到南港區一間個人工作室買春，竟持刀架在越南籍女子脖子上，逼迫強制性交得逞，事後又嗆自己是警察，越南女子賣淫沒繳稅，可隨即將她送回越南，並搶走4000元現金，士林地院審結，依強盜強制性交罪，判處徒刑12年6月，可上訴。

30歲王姓男子，國立大學國際企業系畢業，曾在金融界工作，又從事專職股票、期貨投資，前年因嫖妓與小姐起衝突，毆打外籍女子被控妨害自由，檢察官處分緩起訴，並為期1年，去年9月4日，還在緩起訴期間，王尋芳時竟攜帶小刀打算白嫖。

越南女子脖子遭利刃架住，不敢反抗，只能任由王男手來腳來，得逞後，王男看到桌上擺放4000元，不顧越南女請求不要拿走，竟恫嚇「妳想死嗎？」、「我是警察高官，妳沒有繳稅，我隨時可以叫人將妳送回越南。」越南女迫於無奈只能讓王男離開。

事發後，隔日凌晨越南女子打電話報警，王男辯稱，因小姐身材不好，無法接受，只有與小姐「半套」，並沒有性侵，但檢察官在越南女子的陰道驗出王男的DNA，認定王男說謊，法官認為，已造成越南女子心理難以抹滅的陰影，並依法判刑。

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