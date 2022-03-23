連千毅從囚犯谷底翻身，現在搖身一變成人氣直播主，但人紅是非多，近日被爆料豪宅是建商樣品屋、3台跑車都是租的，連千毅火大在臉書公開兩年的稅後收入打臉酸民。

連千毅今（23日）在臉書表示，這兩天看到部分酸民攻擊他房子可能是建商朋友的樣品屋、跑車是租來的，忍不住公開收入：「我2018年、2019年到第二季結算，税後應該賺有兩億。」接著透露投資規劃：「我把百分之90全部投資在各項副業以及房地產上面，2019年，我拿了1300萬現金挺了高雄藍寶車業的阿謙，所以藍寶堅尼的大牛才會押在我公司！我有三台超跑都是別人拿來跟我借錢的，我真的沒有時間開這些車！」

連千毅透露阿謙現在還欠他200萬，並出示對話截圖證明所言不假，但為了情義從沒跟對方討過錢，更自豪「台灣不可能再有第二個吳宗憲，也不可能再有第二個連千毅，谷底再翻身的成功案例並不多。」

連千毅開直播做生意時，桌面總是堆滿厚厚的千元大鈔，還曾秀出比人還高的iPhone手機，更豪氣地表示不到40歲就開得起勞斯萊斯、藍寶堅尼，已購入一棟7層樓、200坪電梯豪宅送給「真人娜美」妻；但他去年涉恐嚇消費者被起訴，開庭時一改過去自稱粉絲團年收8億的說法，透露月收5、6萬，「我們是小康家庭，娜美對我很好，一個月都給我五萬塊零用錢」。