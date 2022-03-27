林心如、霍建華2016年從朋友升格為夫妻，隔年生下寶貝女兒「小海豚」，結婚6年卻陸續傳出夫妻街頭大吵、分居等，感情狀態備受外界關注。今（27日）林心如罕公開夫妻同框合照，不經意的放閃讓網友直呼：「太登對了」。

林心如、霍建華是演藝圈銀色夫妻，但鮮少公開曬恩愛，稍早之前林心如難得在社群平台PO夫妻私下合照，畫面中，她臉部幾乎無妝容，留著披肩長髮，和霍建華坐在高雅的餐廳座位享受兩人世界，不過林心如自顧自地拍照，把沒準備好的霍建華一併入鏡，忍不住笑說：「完全沒有在理會背景的自拍照。」

眾多網友被林心如、霍建華無預警灑狗糧，即便快閃瞎也樂在其中，紛紛留言：「好有愛的畫面」、「超自然的」、「華哥是最帥氣的背景板」、「俊男美女，永遠幸福快樂」，甚至還有入戲《華燈初上》很深的影迷搞笑直呼：「不乖乖入鏡的話，格格可以再賞一巴掌」、「蘿絲媽媽檜木真愛放閃，太喜歡了啦」。

另一張照片，林心如將鏡頭往自己的臉部近拍，毫無畏懼細節攤在大眾面前，只見她皮膚光滑剔透，露出甜美的笑容，一口整齊的皓齒看得賞心悅目，加上高顏值和好採光，即便沒有特別打扮，自然的一面還是備受網友誇讚。