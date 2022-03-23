南韓女團「TWICE」在全球享有高知名度，成員之一周子瑜因是台灣人且外型亮麗，備受台灣民眾所知，未料近期卻爆出「周子瑜被消失」事件，不但粉絲動怒，連子瑜母親都發文譴責女兒所屬經紀公司JYP娛樂。昨（22日）官方疑為了滅火，釋出一段周子瑜和TWICE成員娜璉的談心影片，感性的告白讓大批粉絲看了都眼眶濕，也向JYP娛樂喊話「請好好檢討」。

昨（22日）JYP娛樂上傳TWICE《2WICE's DATE》的最新影片，可以看到子瑜和娜璉首度單獨聚餐，子瑜身穿大地色老花針織上衣和貼身牛仔褲，娜璉則綁著辮子、穿著白襯衫和灰色背心，兩人邊吃邊聊天，其中娜璉提到成員們都覺得子瑜年紀輕輕就在異國打拚，不自覺想多照顧；子瑜則覺得成員間的感情就像家人般，連作夢都會夢見大家，這樣的互動模式讓她直呼：「我喜歡我們這個樣子。」

聽到子瑜難得的心裡話，娜璉感性地說：「很慶幸你在我們團隊裡。有很多人因為你而在我們出道初期時給了很多關注。也因為你，他們才有機會認識剩下的我們。你在我們職業生涯的起步扮演了很重要的角色，所以很想謝謝你。」

子瑜聽完忍不住露出羞澀的笑容，還可愛到想拿外套遮掩鏡頭，模樣相當討喜，連娜璉都被逗樂了；許多網友看到「娜子」的好交情，紛紛感動地留言：「娜璉感謝子瑜那一段，我直接淚崩，最近發生太多事……成員們真的都互相扶持互相理解，這幾年來不只是同事、朋友…更像家人了呢」、「後面看到哭嗚嗚嗚，他們9個能相遇真的太美好了」、「成員都懂得子瑜的貢獻，JYP請好好檢討！」

「周子瑜被消失」事件，源自於TWICE最近在日本發行的第四張精選專輯《#TWICE4》，被粉絲發現初回限定盤B花絮中，只有排除掉子瑜該有的鏡頭，讓子瑜媽黃燕玲氣到在推特抱怨：「非常傻眼...為何？？？大公司（JYP）竟然犯了嚴重錯誤，令人不解。」對此JYP發文回應：「在製作本張專輯的過程中，發生系統異常現象，因此不慎替換到部分剪輯畫面，對於讓粉絲、成員感到不愉快，深感抱歉。為了以後不再發生這樣的事情，我們會更細心的注意，努力防止類似事件再次發生」，並將正常的影片至官方YouTube頻道「TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel」。