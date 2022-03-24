一名林姓男子透過LINE邀集5名成年男子舉辦摩鐵性愛趴，並以高額報酬找來缺錢的16歲少女小美及賴姓成年女子參與，眾人事後遭警方查獲送辦，5男均辯稱不知道小美未成年，不過小美作證一開始林男就介紹「看看這個16歲的」，主揪人林男遭判4年5月徒刑，另5名男子各判5月。少女事後以身體、健康及性自主權遭嚴重侵害為由，向林男求償100萬元，新北地院審理後判決林男賠償25萬元，仍可上訴。

判決指出，2017年8月間，林男展開摩鐵派對計畫，先以各付1萬6的報酬相約小美及賴女參與，再邀集宋姓、邱姓、陳姓等人拉進「8/10揪團運動」LINE群組，只要自付7千元即可參與，成功在8月10日在土城區一間摩鐵舉辦6男2女性愛趴。

眾人遭起訴後，均辯稱不知小美未成年，但小美作證，早在派對一開始，林男便告知大家「看看這個16歲的」，且警察到場時眾人也要她去躲起來，可見眾人皆清楚她未成年。

主揪人林男為圖私利媒介未成年女子性交易，依意圖營利使少女性交易等罪判他4年5月徒刑，其中5月可易科罰金15萬元，另5男則被依與未滿18歲女子性交易罪各判刑5月，可易科罰金15萬元。

少女在刑事判決外，另向林男求償100萬元，但林男均未出庭，也未提出任何書狀聲明或陳述。法官因此認定，林男利用當時少女懵懂無知、心智發展尚未成熟，媒介她進行性交易，其所為已不法侵害少女的身體、健康權，判他賠償25萬元，可上訴。