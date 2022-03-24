女人在感情中是特別感性的動物，經常淪陷在男人的甜言蜜語之中，無可自拔，就算受到傷害也默默隱忍。不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女專治渣男，遇到委屈絕對不會姑息，並且會以牙還牙，讓對方付出慘痛的代價。

▍獅子女

獅子座天生具有王者氣息，個性十分強勢，她們敢愛敢恨，無所畏懼，就算遇到不對的人，她們也不會像別的女生一樣哭得一把鼻涕一把眼淚，而是會勇於斬斷過往。但如果獅子女是因為遭到背叛而分手，她們就不會善罷干休，也不會忍氣吞聲，而是會用盡各種手段，讓背叛自己的男人身敗名裂，受到應有的懲罰。

▍天蠍女

天蠍座個性相當極端，從來沒有灰色地帶，對待一個人常常非愛即恨，愛就愛到天崩地裂，恨就恨之入骨也在所不惜。這樣的天蠍座非常會記仇，並且心狠手辣，感情上如果遇到玩弄她們、欺騙她們的對象，天蠍女絕對不可能放過對方，並且一步一步運籌帷幄，設下陷阱，請君入甕，費盡心機就是為了讓對方後悔莫及。

▍摩羯女

摩羯座個性沉穩，不愛出風頭，看似相當老實厚道，但其實她們極度理性，也十分現實，不會輕易被男人們的甜言蜜語給迷惑。摩羯女一心朝著自己的理想、目標前進，沒有時間陪渣男玩虛情假意的愛情遊戲，對於追求者的撩撥，她們自帶免疫力，能分得清對方真心與否，可說是渣男剋星，讓對方望而生畏、無從下手。